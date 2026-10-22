"L'Inter in estate ha provato a prendere un numero 10". Ne ha parlato recentemente Beppe Bergomi, ex difensore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport. Chiaramente non per sostituire il numero 10 nerazzurro Lautaro Martinez, ma il club ha cercato un giocatore con caratteristiche diverse, da numero 10 appunto.

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"La mia convinzione sull'Inter è sempre la stessa: tu vedi che sta cercando di fare un passo in avanti, gioca in un modo molto rischioso, l'Inter non può fare il Real Madrid col blocco basso e ripartire perché non ha gente di gamba, l'Inter deve rischiare nella costruzione, portare tanti uomini in avanti e dietro rimanere uno contro uno.

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In questi anni, in Italia ha vinto bene, ha fatto finale di Champions e la società ha pensato di prendere un numero 10, secondo me l'Inter ha tentato di prendere Nico Paz che poi è rimasto al Como, ma un attaccante diverso, un centrocampista più strutturato sarebbe servito. Ci sono pedine che, se messe dentro a questa squadra, avrebbero reso l'Inter ancora più forte in Europa.

In Europa si gioca sempre con 3-4 giocatori d'attaccanti, o con gente brava nei dribbling. L'Inter è un caso anomalo, arriva due volte in finale ma gioca con 3-5-2, in Europa quante squadre giocano così? Anche in Italia stanno diminuendo. Ma l'Inter con la rosa che ha deve giocare col 3-5-2 perché i giocatori rendono con questo modulo" .