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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha commentato le ultime vicende della Nazionale, dalle dimissioni di Maldini e Leonardo all'arrivo di Ranieri e Mancini:

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"Un caos che non mi sarei mai aspettato perché io ho grande stima di Malagò. Lui ha preso nel 2012 il CONI come è la FIGC oggi e l'ha rimesso in piedi. Ha fatto degli errori affidandosi a due come Maldini e Leonardo, non puoi dare tutto in mano a loro. Paolo è un integralista, come ha già fatto al Milan non dialogava con il presidente e da lì non si muove, non puoi fare il manager se hai queste caratteristiche. Pirlo o nessuno? Ma lui non era adatto per fare il ct in questo momento, quando ti serve uno che quando entra dentro Coverciano ha una storia, è credibile verso i giocatori".

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"Si poteva evitare tutto questo tsunami, perché Malagò il giorno dopo l'elezione voleva Mancini e bisognava andare avanti così con tutte le questioni etiche. Se Guardiola e Ancelotti ti dicono no o si va su Mancini o su Conte. Malagò purtroppo è debole, ha alcune componenti contro come il consiglio federale, ieri più di qualcuno ha abbandonato, e il ministro gli risponde. Stanno cercando in tutti i modi di commissionare la Federcalcio, vedrai cosa accadrà nei prossimi mesi".

(Fonte: TMW Radio)