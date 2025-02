"Se un allenatore riesce a farsi ascoltare si porta dietro tutto il gruppo, e questa è la dimostrazione della necessità di liberarsi di quei giocatori che non lo seguivano in pieno. Tanti di quei giocatori si portavano dietro il peso delle finali perse. Quando un ciclo è finito è giusto rinnovare, lo hanno sempre fatto anche le grandi squadre; vi ricordate l'Inter dopo il triplete? Partite come quella di ieri ti danno una spinta straordinaria dal punto di vista emotivo; adesso serve continuità".