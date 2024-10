"Che derby d’Italia. Uno spot nel mondo per il nostro calcio malaticcio. Otto gol, giocate fantastiche, elettricità pura dal primo all’ultimo minuto. E’ finita 4 a 4. Un risultato che si porta dietro un messaggio chiaro: Inter e Juve hanno tutto per vincere lo scudetto. Anche perché stiamo parlando di due formazioni che hanno in infermeria stelle vere. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la sfida in pugno grazie a un devastante Thuram, a uno spietato Zielinski perfetto nella trasformazione dei due rigori (un’invenzione di mercato di Marotta che comincia a pagare) e alla pressione spesso asfissiante che ha regalato ripartenze non sempre però sfruttate al meglio".