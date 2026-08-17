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INTERVISTA CALHANOGLU

Durante la tournèe dell'Inter, Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a beIN Sports Australia:

"È sempre bello vedere tanti tifosi dell'Inter in giro per il mondo, siamo lontani dall'Italia ma per loro è bello vederci qui, in Australia ci sono tanti fan club e sono incredibile. Il viaggio è molto lungo ma è è bello qui, è la mia prima volta in Australia"

Parliamo del gol che hai segnato con la Roma

"Non ci sono segreti, tutti mi conoscono. Anche i miei compagni, prima della partita o durante l'intervallo mi dicono sempre 'se hai la possibilità di tirare, tira'. Riconosco anche io la mia qualità, a volte, quando sono libero, tiro in porta e qualche volta va bene"

Il tuo gol preferito?

"La punizione contro il Dortmund, sono passati tanti anni ma è un gol speciale per me"

Differenze tra il calcio italiano e quello tedesco?

"Due stili differenti, in Italia è più tattico e difensivista, in Germania invece più offensivo quando ero lì, magari ora è cambiato. Non è facile fare gol in Italia, tutte le squadre difendono bene, anche le piccole"

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