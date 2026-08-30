Il centrocampista turco ha segnato il gol decisivo per il successo dell'Inter sul campo del Cagliari
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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Cagliari, nel quale ha segnato il gol decisivo: "Il miglior Calhanoglu di sempre? Non è facile rispondere. Cerco sempre di dare il massimo quando sto bene. Gioco in un ruolo che mi piace, mi piace segnare da fuori. Poi è importante vincere come squadra, battere il Cagliari non è mai facile. Sono contento".
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