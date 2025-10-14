Sono stati sei i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali, tra amichevoli e l'ultima giornata di qualificazione ai Mondiali

Sono stati sei i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali, tra amichevoli e l'ultima giornata di qualificazione al Mondiale 2026. Il settimo sarebbe Davide Frattesi, non impiegato però nemmeno un minuto dal ct Gattuso con l'Italia. Da Akanji e Calhanoglu a Barella e Dimarco e non solo, ecco il minutaggio dei calciatori nerazzurri: