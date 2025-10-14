FC Inter 1908
Inter, da Akanji e Calhanoglu a Barella e Dimarco: il minutaggio dei vari nazionali

Inter, da Akanji e Calhanoglu a Barella e Dimarco: il minutaggio dei vari nazionali - immagine 1
Sono stati sei i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali, tra amichevoli e l'ultima giornata di qualificazione ai Mondiali
Marco Astori
Sono stati sei i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali, tra amichevoli e l'ultima giornata di qualificazione al Mondiale 2026. Il settimo sarebbe Davide Frattesi, non impiegato però nemmeno un minuto dal ct Gattuso con l'Italia. Da Akanji e Calhanoglu a Barella e Dimarco e non solo, ecco il minutaggio dei calciatori nerazzurri:

Inter, da Akanji e Calhanoglu a Barella e Dimarco: il minutaggio dei vari nazionali- immagine 2
🇨🇭 Akanji 90 minuti

🇹🇷 Calhanoglu 77 minuti

🇮🇹 Dimarco 90 minuti

🇮🇹 Barella 90 minuti

🇮🇹 Esposito 45 minuti

🇮🇹 Frattesi 0 minuti

🇧🇷 Carlos Augusto 75 minuti

