Ecco le dichiarazioni di Calhanoglu ai microfoni di Inter TV pochi minuti prima della sfida contro la Roma
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Inter TV pochi istanti prima di Roma-Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così:

"Siamo stati dieci giorni in Nazionale, sono contento di essere tornato senza infortuni. Siamo contenti, dobbiamo continuare come abbiamo lasciato. Sappiamo che la Roma è in forma e sta bene, noi dobbiamo continuare così"

Come si colpisce la Roma?

"Conosciamo il gioco di Gasperini, ci siamo preparati bene in pochi giorni. L'importante è avere la stessa cattiveria e la voglia di mantenere la strada che abbiamo intrapreso, dobbiamo farlo vedere anche oggi"

