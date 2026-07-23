Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro ct della Nazionale e sul mercato delle big
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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro ct della Nazionale e sul mercato delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
"Guardiola? Ci stanno provando ma sarà difficile. E un grande allenatore ma il calcio italiano ha bisogno di altro”.
Cosa serve?“Le riforme. Le seconde squadra in C. I settori giovanili che siano obbligati a versare una parte del bilancio nel settore giovanile. Senza questo può arrivare anche il padre eterno”.
Avvocato, chi s'è mosso meglio sul mercato?“Fiorentina, Como e Milan si sono mosse bene. Adesso aspettiamo Napoli, Juve, Bologna, Inter…”.
(Fonte: TMW)
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