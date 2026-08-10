Dario Canovi, noto procuratore, ha analizzato il difficile momento del nostro calcio dopo la discussa intervista di Paolo Maldini
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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha analizzato il difficile momento del nostro calcio dopo la discussa intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera:
"Ho stima sia di Malagò che di Maldini ma tra le due versioni preferisco più la seconda. Ma è un peccato che due eccellenze del calcio italiano non siano riuscite a lavorare insieme per rimettere a posto il sistema".
Thiago Motta è stato nei pensieri dell'Italia?"Non mi risulta. Non abbiamo mai avuto un approccio".
Come vede questo mercato?"Come il motore di una cinquecento. Ha ragione Maldini: siamo un campionato che al momento offre poco".
(Fonte: TMW)
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