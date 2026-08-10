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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha analizzato il difficile momento del nostro calcio dopo la discussa intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera:

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"Ho stima sia di Malagò che di Maldini ma tra le due versioni preferisco più la seconda. Ma è un peccato che due eccellenze del calcio italiano non siano riuscite a lavorare insieme per rimettere a posto il sistema".

Thiago Motta è stato nei pensieri dell'Italia?

Come vede questo mercato?

"Non mi risulta. Non abbiamo mai avuto un approccio"."Come il motore di una cinquecento. Ha ragione Maldini: siamo un campionato che al momento offre poco".

(Fonte: TMW)