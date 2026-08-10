Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Enzo Bucchioni fa il punto sul mercato dell’Inter, sottolineando come la squadra abbia già dato buone risposte sul campo ma abbia ancora bisogno di essere completata. Il nodo principale, secondo il giornalista, riguarda le uscite necessarie per sbloccare alcune operazioni in entrata. A partire da quella per Romero. Sullo sfondo anche Curtis Jones e soprattutto Pio Esposito, per il quale iniziano a circolare cifre molto importanti.

Bucchioni: «Romero rischia di finire altrove»

«I nerazzurri sono squadra, è evidente. Ma la rosa va completata e le difficoltà non sono poche. Romero rischia di finire all’Atletico, al Barca o all’Arsenal perchè il fondo Oaktree non dà l'ok all’operazione finchè non esce qualcuno e per l’indiziato numero uno (Pavard) non ci sono offerte congrue e lui guadagna moltissimo».

Il nodo dell’esterno e Curtis Jones

«Lo stesso discorso vale per l’esterno destro che Diaby o non Diaby, è condizionato. E pure per Jones che è bloccato, ma il Liverpool vuole quaranta milioni».

Pio Esposito e la voce degli 80 milioni

Bucchioni si sofferma infine sul futuro dell’attaccante nerazzurro, dichiarato incedibile dall’Inter: