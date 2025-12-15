Seconda sconfitta consecutiva fuori casa dopo quella incassata a San Siro contro l'Inter. Cesc Fabregas, alla fine della gara con la Roma, persa 1-0, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'allenatore della squadra lariana. «Come stanno gli infortunati? Diao e Addai si sono fatti male al flessore. Non so quanto sia grave, peccato per loro perché sono giovani e vogliono giocare. Peccato per loro e per la squadra, naturalmente. Sofferta la pressione della Roma? È successo tante volte che le squadre pressano ad uomo: partita fisica, con tanti duelli, e in cui si soffre. Chi recupera la palla si apre il campo e là esce la qualità. Però noi continuiamo, ci sono sempre piccole cose in cui migliorare. Piccoli errori, miei o della squadra, limiti sui quali si può crescere. Nel secondo tempo la squadra ha lottato per il gol. Bravi loro che hanno fatto una grande partita».
Fabregas: “Sconfitte con Inter e Roma? Almeno smettono di chiedermi dell’Europa”
«Arrabbiato alla fine con Mancini? No, ci siamo detti ognuno la sua e io gli ho detto il mio punto di vista. Un ventenne a livello di atteggiamento magari si aspetta un po' di più da Mancini, abbiamo solo parlato di calcio. Va bene per me, va bene per lui. Con l'Inter e in questa due sconfitte cosa lasciano queste due partite? Tanto, ma sicuramente nessuno mi chiederà più prima e dopo la partita dell'Europa e io sono solo contento. Mercato di gennaio? Ci dobbiamo confrontare, si vedrà le opzioni. Siamo chi siamo e dobbiamo sempre crescere sotto tutti i punti di vista. Oggi siamo dove siamo, siamo arrivati qui velocemente, dobbiamo stare tranquilli, non molliamo mai, cerchiamo sempre di arrivare ai punti. Stanno giocando anche i giocatori che non giocano mai. Nico Paz potrebbe anche fare l'attaccante e con gli infortunati queste cose succedono a tutti i club», ha concluso.
