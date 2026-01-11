Fabio Capello ha presentato i temi principali del big match tra i nerazzurri di Chivu e i partenopei di Conte

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 11:46)

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida tra Inter e Napoli, in programma questa sera a San Siro: "Vedo l'Inter favorita, arriva da un momento favorevole, ma il Napoli di Conte riesce a emergere nei momenti di grande importanza e difficoltà: il tecnico sa tenere sulla corda i giocatori e farli rendere al massimo senza paura, con personalità e con grande capacità tattica.

Chivu, invece, sta provando a trovare una soluzione per gli scontri diretti ma, a differenza dei rivali, ha la possibilità di cambiare i giocatori e tenere sempre alto il livello, cosa che al Napoli manca per i troppi infortuni. Anzi, senza Neres ha perso pure chi poteva dare uno spunto in più, un po' di imprevedibilità.

Anche se vorrei vedere un giocatore generoso come Hojlund contro i difensori interisti: non ha la qualità di Lautaro, ma si batte su ogni pallone. Attenzione anche ai calci piazzati, una partita così si può risolvere in questa maniera perché entrambe le squadre hanno ottimi calciatori: Calha, Dimarco, Politano, Elmas...".