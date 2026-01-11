FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Capello: “Inter favorita, ma il Napoli sa emergere dalle difficoltà. Decisivi i calci piazzati”

news

Capello: “Inter favorita, ma il Napoli sa emergere dalle difficoltà. Decisivi i calci piazzati”

Capello: “Inter favorita, ma il Napoli sa emergere dalle difficoltà. Decisivi i calci piazzati” - immagine 1
Fabio Capello ha presentato i temi principali del big match tra i nerazzurri di Chivu e i partenopei di Conte
Fabio Alampi Redattore 

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida tra Inter e Napoli, in programma questa sera a San Siro: "Vedo l'Inter favorita, arriva da un momento favorevole, ma il Napoli di Conte riesce a emergere nei momenti di grande importanza e difficoltà: il tecnico sa tenere sulla corda i giocatori e farli rendere al massimo senza paura, con personalità e con grande capacità tattica.

Capello: “Inter favorita, ma il Napoli sa emergere dalle difficoltà. Decisivi i calci piazzati”- immagine 2
Getty Images

Chivu, invece, sta provando a trovare una soluzione per gli scontri diretti ma, a differenza dei rivali, ha la possibilità di cambiare i giocatori e tenere sempre alto il livello, cosa che al Napoli manca per i troppi infortuni. Anzi, senza Neres ha perso pure chi poteva dare uno spunto in più, un po' di imprevedibilità.

Capello: “Inter favorita, ma il Napoli sa emergere dalle difficoltà. Decisivi i calci piazzati”- immagine 3
Getty Images

Anche se vorrei vedere un giocatore generoso come Hojlund contro i difensori interisti: non ha la qualità di Lautaro, ma si batte su ogni pallone. Attenzione anche ai calci piazzati, una partita così si può risolvere in questa maniera perché entrambe le squadre hanno ottimi calciatori: Calha, Dimarco, Politano, Elmas...".

Leggi anche
Berti: “Conte faccia il Conte a casa sua! Chivu genio. Inter-Napoli la decide…”
Sacchi: “Inter leggermente favorita per 4 motivi. Napoli, pesa l’assenza di Neres”

© RIPRODUZIONE RISERVATA