Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Milan e Roma, ha fatto alcune considerazioni in vista di Juventus-Napoli
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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Milan e Roma, ha fatto alcune considerazioni in vista di Juventus-Napoli di questa sera:
Juventus e Napoli hanno gli stessi punti (14) e sono le big più in ritardo in classifica: chi si gioca di più tra Spalletti e Allegri?Spalletti. Il Napoli è reduce dalla vittoria col Monza, la Juventus dalla brutta sconfitta di Marassi. Per Luciano è fondamentale questa partita».
Cosa è mancato finora ad Allegri e Spalletti?Max è al Napoli da pochi mesi e penso che abbia faticato più del previsto a rimotivare i giocatori e a convincerli che si può vincere un altro scudetto».
Lei ha allenato il giovane Ibra alla Juventus, quello molto fisico ma inizialmente poco goleador: nel gigante Woltemade rivede lo svedese di quegli anni?Massimo rispetto, però Woltemade non mi pare nemmeno parente del giovane Ibrahimovic».
Potesse entrare prima della partita negli spogliatoi di Juventus e Napoli?A Bremer e compagni direi: “Sapete che maglia indossate?” Mentre agli azzurri una cosa del tipo: “Avete voglia di rifare l’impresa per la terza volta?”».
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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