L'Inter parte come favorita in vista del prossimo campionato e si è rinforzata con giocatori di grande qualità. E' questo, in sintesi, il pensiero di Caputi

Marco Macca
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L'Inter parte come favorita in vista del prossimo campionato e si è rinforzata con giocatori di grande qualità. E' questo, in sintesi, il pensiero di Massimo Caputi, che a TMW Radio ha parlato così:

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L'Inter ha aumentato il gap con le altre? In Europa potrà ambire ad una stagione importante?

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"Innanzitutto una squadra che ha vinto il campionato parte sempre favorita. L'Inter comunque ha puntato su giocatori che alzano l'esperienza e l'intensità per ciò che richiede il calcio moderno. È un rafforzamento anche per il campionato, ma soprattutto per l'Europa viste le caratteristiche degli innesti. Sulle altre aspetterei i saldi degli ultimi giorni di mercato, ma per natura ritengo che Juventus e Milan vadano tenute d'occhio. Poi c'è sempre il Napoli, senza dimenticare Como e Roma; per queste due sarà determinate capire come assorbiranno il doppio impegno, ma ripeto che il Como non lo sottovaluterei; non si vince più solo con il nome".
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(Fonte: TMW Radio)

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