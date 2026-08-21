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L'Inter parte come favorita in vista del prossimo campionato e si è rinforzata con giocatori di grande qualità. E' questo, in sintesi, il pensiero di Massimo Caputi, che a TMW Radio ha parlato così:

L'Inter ha aumentato il gap con le altre? In Europa potrà ambire ad una stagione importante?

"Innanzitutto una squadra che ha vinto il campionato parte sempre favorita. L'Inter comunque ha puntato su giocatori che alzano l'esperienza e l'intensità per ciò che richiede il calcio moderno. È un rafforzamento anche per il campionato, ma soprattutto per l'Europa viste le caratteristiche degli innesti. Sulle altre aspetterei i saldi degli ultimi giorni di mercato, ma per natura ritengo che Juventus e Milan vadano tenute d'occhio. Poi c'è sempre il Napoli, senza dimenticare Como e Roma; per queste due sarà determinate capire come assorbiranno il doppio impegno, ma ripeto che il Como non lo sottovaluterei; non si vince più solo con il nome".

(Fonte: TMW Radio)