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Il giornalista Massimo Caputi, intervenuto come ospite a TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice in campionato dopo le prime due giornate di Serie A:

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È la Roma la vera anti-Inter?

"Sul mercato è stato detto tutto il contrario di tutto. Certi nomi sono arrivati, quelli arrivati sono arrivati all'improvviso. Vedremo che farà ancora sul mercato, soprattutto in alto a sinistra. Credo che la questione Konè l'ha chiusa Gasperini ieri sera, dopo le sue parole se glielo vendi devi fare davvero qualcosa d'importante per sostituirlo poi ed evitare problemi. Penso che la Roma vista finora e le prospettive, andrebbe sì in Premier ma non lotteresti per il campionato e per la Champions. Konè guadagna meno di altri ora, però sono curioso di capire come finirà la sua telenovela e il mercato. E vedere se sarà l'antagonista dell'Inter. E vedo sintonia tra calciatori e allenatore".

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Pio Esposito come lo valuta?

"Ha le qualità per essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della Nazionale. Ha qualità tecniche. Gioca ad alti livelli con l'Inter".

(Fonte: TMW Radio)