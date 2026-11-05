Intervistato da TMW, Ezequiel Carboni, padre di Valentin, ha parlato anche del futuro del figlio
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Intervistato da TMW, Ezequiel Carboni, padre di Valentin, ha parlato anche del futuro del figlio, attualmente in prestito al Racing dall'Inter. Ecco le sue parole:
Suo figlio Valentin è dell'Inter e gioca al Racing. Come procede il recupero?"Sta bene, si sta riprendendo. Aspettiamo che possa riprendersi al cento percento, ma mi ha detto che sta lavorando con la squadra".
Il suo futuro?"Ha un contratto con l'Inter. Penso che rimarrà un altro anno al Racing, poi il suo percorso sarà in Italia. Speriamo con l'Inter, è il suo sogno. Vedremo più avanti".
Dunque, si prospetta un altro anno al Racing."Sì, è tutto fatto. Rimarrà un altro anno al Racing".
(Fonte: TMW)
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