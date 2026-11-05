Intervistato da TMW, Ezequiel Carboni, padre di Valentin, ha parlato anche del futuro del figlio

Marco Macca
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Intervistato da TMW, Ezequiel Carboni, padre di Valentin, ha parlato anche del futuro del figlio, attualmente in prestito al Racing dall'Inter. Ecco le sue parole:

Valentin Carboni

Suo figlio Valentin è dell'Inter e gioca al Racing. Come procede il recupero?

"Sta bene, si sta riprendendo. Aspettiamo che possa riprendersi al cento percento, ma mi ha detto che sta lavorando con la squadra".

Valentin Carboni Racing Avellaneda

Il suo futuro?

"Ha un contratto con l'Inter. Penso che rimarrà un altro anno al Racing, poi il suo percorso sarà in Italia. Speriamo con l'Inter, è il suo sogno. Vedremo più avanti".
Carboni

Dunque, si prospetta un altro anno al Racing.

"Sì, è tutto fatto. Rimarrà un altro anno al Racing".

(Fonte: TMW)

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