Il fischio finale di Inter-Napoli lascia spazio alle analisi e alle parole dei protagonisti. Un vittoria, quella ottenuta dai nerazzurri, che proiettano l'Inter in vetta alla classifica. Queste le parole di Carlos Augusto rilasciate ai microfoni di InterTV al termine dei 90 minuti: "Complimenti a tutta la squadra, ringrazio questo gruppo, è stata una grande partita una grande prova, dobbiamo continuare cosi che possiamo arrivare lontano. Abbiamo un grande gruppo sono arrivati giocatori importanti e tutti devono essere pronti. Sappiamo che possiamo fare la differenza, lavoriamo durante la settimana e siamo tutti a disposizione per i compagni. Alle volta lo scorso anno ci è mancata qualche partita oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, una grande partita e sono contento per la vittoria"