Che cosa vi ha dato Chivu e a che punto siete?

"Dopo il finale della scorsa stagione... Non siamo riusciti a fare bene in questa finale, ora il mister è arrivato per dare nuove motivazioni, ha dato fiducia a tutti i giocatori per tornare alle solite prestazione. Penso che quest'anno possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

"Quinto è più vicino al gol, ma mi piace giocare. Posso fare i due ruoli e voglio aiutare i ruoli, non ho una preferenza, voglio giocare e aiutare la squadra. Sono due ruoli che riesco a fare, non è importante dove, ma l'importante è giocare".