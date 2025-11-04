FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Carlos Augusto: “Chivu ha dato nuove motivazioni e fiducia. Braccetto o quinto? L’importante…”

news

Carlos Augusto: “Chivu ha dato nuove motivazioni e fiducia. Braccetto o quinto? L’importante…”

Carlos Augusto: “Chivu ha dato nuove motivazioni e fiducia. Braccetto o quinto? L’importante…” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha parlato della sfida di domani e dell'arrivo di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha parlato della sfida di domani e dell'arrivo di Chivu:

Come l'avete preparata?

"È una gara di Champions e non ci sono partite facili, è una squadra che ha fatto la storia. Vorrano fare una grande prestazione, dobbiamo essere concentrati sul nostro cammino e approfittare delle occasioni". 

LEGGI ANCHE

Carlos Augusto: “Chivu ha dato nuove motivazioni e fiducia. Braccetto o quinto? L’importante…”- immagine 2
Getty Images

Che cosa vi ha dato Chivu e a che punto siete?

"Dopo il finale della scorsa stagione... Non siamo riusciti a fare bene in questa finale, ora il mister è arrivato per dare nuove motivazioni, ha dato fiducia a tutti i giocatori per tornare alle solite prestazione. Penso che quest'anno possiamo toglierci grandi soddisfazioni". 

Braccetto o quinto, quale ti piace di più?

"Quinto è più vicino al gol, ma mi piace giocare. Posso fare i due ruoli e voglio aiutare i ruoli, non ho una preferenza, voglio giocare e aiutare la squadra. Sono due ruoli che riesco a fare, non è importante dove, ma l'importante è giocare".

Leggi anche
Bonaiuti svela: “Spalletti fu diretto con Icardi! Mauro sapeva che certe...
De Paola: “Inter, ti è andata bene. Restano alcune perplessità: con i titolari…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA