Lukaku, gol all'ultimo minuto e poi lacrime: "Prima di arrivare al Napoli ero morto, poi…"

Lukaku, gol all’ultimo minuto e poi lacrime: “Prima di arrivare al Napoli ero morto, poi…”

Il calciatore belga ha segnato il gol vittoria a Verona e nell'intervista post partita ha parlato della scomparsa di suo padre piangendo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sono stati mesi difficili per Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli ha segnato oggi nel finale della gara contro il Verona e ha regalato tre punti alla squadra di Conte. Nell'intervista post partita di DAZN ha parlato con accanto un altro ex Inter come lui, Juan Jesus, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Non solo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da agosto, ma anche la morte del suo papà.

«Sono stati mesi difficili a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto nella vita - ha detto piangendo - ma perdere un padre come è successo a me è pesante ogni giorno. È così, vado avanti per i miei figli, per mio fratello, e per il Napoli perché prima di arrivare ero morto. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello. Quest'anno è stato difficile per noi ma dobbiamo comunque guardare verso l'alto e fare di tutto per arrivare il più alto possibile in classifica». 

