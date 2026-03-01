Il calciatore belga ha segnato il gol vittoria a Verona e nell'intervista post partita ha parlato della scomparsa di suo padre piangendo

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 marzo - 00:33

Sono stati mesi difficili per Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli ha segnato oggi nel finale della gara contro il Verona e ha regalato tre punti alla squadra di Conte. Nell'intervista post partita di DAZN ha parlato con accanto un altro ex Inter come lui, Juan Jesus, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Non solo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da agosto, ma anche la morte del suo papà.

«Sono stati mesi difficili a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto nella vita - ha detto piangendo - ma perdere un padre come è successo a me è pesante ogni giorno. È così, vado avanti per i miei figli, per mio fratello, e per il Napoli perché prima di arrivare ero morto. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello. Quest'anno è stato difficile per noi ma dobbiamo comunque guardare verso l'alto e fare di tutto per arrivare il più alto possibile in classifica».

(Fonte: DAZN)