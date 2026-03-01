Chivu: “Tutti danno tutto, tanto non basta mai! Bonny? Non mi fido più di…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Genoa per due a zero con l'italiano e il turco protagonisti

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 00:02)

In attesa della partita del Milan contro la Cremonese, l'Interè a +13 in classifica. Cristian Chivu, alla fine della partita vinta due a zero contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra:

-Non facile ma l'approccio è stato buono, come si fa a fare questo filotto?

Crederci, lavorare bene, consapevoli del fatto che nel calcio si vince e si perde ma tu devi lavorare per essere competitivo. Abbiamo subito l'eliminazione della CL per merito dell'avversaio nelle due gare, andata e ritorno. Abbiamo lavorato dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo giocato tanto e le energie che abbiamo messo in campo in più sono bastate per la vittoria.

-Rigore Calhanoglu con occhi chiuso?

Non ho guardato neanche quello con il Napoli. Non so, voglio sentire il boato di San Siro e mi godo questa squadra, il suo lavoro e cosa sta facendo ora e negli ultimi anni. A volte la narrativa è diversa della realtà e sono contento per loro. Se lo meritano e fanno vedere cose che non è facile mostrare.

-Sbagliamo a pensare che quello col Milan è un match point?

Io sto pensando alla semifinale con il Como. Quella con il Milan è una partita troppo lontano.

-Come sta Bonny?

Non lo sappiamo. Dalle indagini dicono nulla di che, ma non mi fido: poi ho dovuto aspettare tanto per averli in campo. Aspettiamo domani e speriamo non sia nulla di grave.

-Nel percorso di Dimarco quanto c'è del ragazzo, che ha detto di essersi guardato dentro, e quanto c'è di tuo nel riportarlo a fare la differenza?

Tutto merito suo. Io non mi vanto del mio lavoro: i ragazzi sanno le nostre richieste e le mettono in pratica. Lo switch mentale, la condizione è tutto merito loro che sono consapevoli di dove vogliono arrivare. Cercano di dare tutti l'anima e provano a ripartire ogni giorno da zero. Non basta mai visto quello che si crea ogni volta attorno all'Inter.

-Cosa sta succedendo a Thuram, come sta?

Ho 4 attaccanti con numeri pazzeschi e secondo me lui è pure migliorato dalle scorse stagioni e siamo contenti del suo lavoro.

(Fonte: DAZN)