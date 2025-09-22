"Da uomo di calcio e da presidente dell'Inter, ritengo che la città di Milano per quanto riguarda la parte sportiva abbia assunto un ruolo marginale. San Siro non può più ospitare una finale di Champions, non può essere candidato tra gli stadi del 2032. Grande problema, dibattito dove confluiscono opinioni di politici di 30 anni fa che sono molto conservatori. Ci sono due eccellenze, Inter e Milan che rappresentano Milano che hanno questo problema dello stadio. Se non dovesse risolversi all'interno del Comune di Milano saremo costretti ad andare altrove. Non è una cosa che vogliamo fare perché Milano è Milano, però la questione stadio è prioritaria e non troviamo soluzioni in questo momento".