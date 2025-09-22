Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha tessuto le lodi di Massimiliano Allegri e del suo Milan:
Di Canio, con chi ce l’hai? “Solo qualcuno può dire una cagata come quella su Allegri che…”
A Sky Sport si parla del gioco del Milan di Allegri e di una sua presunta evoluzione a livello calcistico: Di Canio parla così
"Si può fare sempre di più, alla Juve non riceveva il mio gradimento, preferivo altre squadre a livello tecnico-tattico. Nel terzo gol con l'Udinese c'è una bella azione, Saelemaekers ha qualità, sposta bene la palla"
"Allegri parlava sempre di qualità tecnica sul primo passaggio, i movimenti sono importanti. Che si basi sulla solidità difensiva è evidente, non è un fardello da portare.
Non è che non fa calcio, è una cagata, solo qualcuno può dire una cagata del genere su un allenatore che ha una sensibilità spiccata come Allegri che quasi non ha eguali"
