Di Canio, con chi ce l’hai? “Solo qualcuno può dire una cagata come quella su Allegri che…”

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha tessuto le lodi di Massimiliano Allegri e del suo Milan :

"Allegri parlava sempre di qualità tecnica sul primo passaggio, i movimenti sono importanti. Che si basi sulla solidità difensiva è evidente, non è un fardello da portare.

Non è che non fa calcio, è una cagata, solo qualcuno può dire una cagata del genere su un allenatore che ha una sensibilità spiccata come Allegri che quasi non ha eguali"