«Cosa ha fatto la differenza? Non ho visto i gol incassati, ma in generale penso che noi dobbiamo migliorare, pensare a cosa fare di meglio per noi stessi insieme al nostro staff e dobbiamo rialzarci per la prossima partita». Così ieri sera, Santiago Castro, attaccante classe 2004 del Bologna ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta incassata a San Siro contro l'Inter dal suo Bologna.

-Al di là di questo ci dai un giudizio sulla rivale affrontata oggi?

Sappiamo che l'Inter è una squadra forte e non è una cosa strana perdere, in più a San Siro. Ma abbiamo fatto bene fino al primo gol, abbiamo avuto delle chance, ma al secondo gol preso è difficile rialzarsi perché loro attaccano velocemente. Adesso dobbiamo riprenderci e migliorare e andare avanti.

-Personalmente che stagione è?

Ho 21 anni e so di dover migliorare tanto. Devo farmi aiutare anche da chi è in questa squadra che hanno avuto esperienza, devo sentire i loro consigli, pensare a migliorare ogni partita, ho una carriera davanti lunga.

-Che giocatore è Lautaro?

Un esempio di come gioca, di come gioca fuori dall'area, tutti pensano a come giocano davanti alla porta, ma anche quello che fa fuori dai sedici metri è da osservare e c'è da imparare.

