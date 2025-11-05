Benoit Cauet, ex centrocampista francese con un passato anche all'Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della situazione legata ai giovani calciatori, in Italia e nel resto del mondo: "Perché in Italia i giovani trovano poco spazio? Ma in realtà questo avveniva di più negli anni '90, quando la Serie A era il campionato più prestigioso del mondo e attraeva tantissimi talenti. Lì sì che per i giovani era difficile trovare spazio.

Oggi penso alla Juventus che sta dando fiducia a Yildiz: un ragazzo dalle qualità indescrivibili. O all'Inter che sta facendo crescere Pio Esposito. Piano piano in Italia stiamo vedendo sempre più tecnici giovani ed è un'ottima cosa, perché hanno tutti il coraggio di puntare su questi ragazzi".