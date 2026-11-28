L’Inter torna a vincere in campionato e supera il Genoa per 4-0 al Meazza. A decidere la sfida sono il gol di Lautaro Martinez, la doppietta di Marcus Thuram e il rigore trasformato da Petar Sucic: un successo che permette alla squadra di Chivu di rispondere alla Lazio e restare in scia alla capolista. Al termine della partita, i protagonisti nerazzurri commentano ai microfoni di Inter TV la vittoria contro i rossoblù. Queste le parole di: "Buono l'atteggiamento e buono l'approccio abbiamo cercato di essere dominanti, due cross ci avrebbero potuto costare caro ma siamo riusciti ad aprirle e siamo andati a riposo con un buon vantaggio. Segnale? Noi stiamo cercando di dare continuità a quanto di buono stiamo costruendo, si viaggia forte davanti e chi insegue va forte, dobbiamo dare continuità per la fiducia e per restare dentro le competizioni"