Il fischio finale di Inter-Napoli lascia spazio alle analisi e alle parole dei protagonisti. Un vittoria, quella ottenuta dai nerazzurri, che proiettano l'Inter in vetta alla classifica. Queste le parole di mister Chivu rilasciate ai microfoni di InterTV al termine dei 90 minuti: "Una vittoria per come abbiamo giocato e per la personlità messa in campo per non perdere identità e sul 2 a 2 era aperta come poco si vede nel calcio italiano. Abbiamo creato occasioni importanti sia noi che loro e ha vinto chi ha avuto maggior continuità nel crederci. Quello che rappresnta la Champions è meraviglioso e i giocatori sanno l'emozione che ti da quello stadio e quella competizione, troveremo le energie che avremmo trovato a prescindere dal risultato di questa sera".