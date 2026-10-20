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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della partita di Champions League a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le sue dichiarazioni:

"Come sta la squadra? Si vedrà domani. E' consapevole dei risultati in Champions quest'anno, vogliamo ribaltare tutto e tornare a vincere. Per me, quello che conta è rispettare i principi e ritrovare equilibrio in determinati momenti. Non si possono fare sempre determinate cose".

"Ho a disposizione ragazzi maturi e intelligenti, con esperienza nel calcio, prima o poi supereranno quello che fin qui non ha funzionato".

(Fonte: Inter TV)