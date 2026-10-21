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L'Inter vince una vera e propria battaglia contro lo Shakhtar Donetsk e si porta a casa una vittoria fondamentale per il cammino in Champions League. Questa l'analisi della partita di Cristian Chivu a Prime Video:

Prime

"Abbiamo avuto un buon approccio, poi ci è venuto un po' il braccetto e un po' di preoccupazione. Le ultime sconfitte in Champions hanno lasciato qualche traccia. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice e che avremmo dovuto cambiare qualcosa intorno all'ora di gioco. I cambi hanno dato freschezza, energia, poi siamo rimasti in 10 e lì abbiamo dimostrato di poter alzare il livello di attenzione ed energia e siamo anche stati fortunati a non prendere gol. In Champions nessuna partita è semplice, lo Shakhtar è una squadra di qualità. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto delle corse in più e alzato il livello di responsabilità. Tutti noi ci tenevamo visto che la Champions ultimamente è stata problematica. Spero che questa vittoria ridarà slancio".

Prime

"Martinez? Tengo a tutti i miei tre portieri, sono bravissimi. Non posso esprimere dei verdetti riguardo a degli errori in modo drastico, so che il portiere è quello che viene messo in piazza quando sbaglia, ma io devo dare fiducia. Le stagioni sono lunghe e c'è bisogno di tutti e c'è bisogno di pazienza. Abbiamo dei portieri molto forti. Mkhitaryan ci dà tanto con la sua professionalità nell'accettare determinate cose, è un esempio per come si allena. Ma oggi voglio premiare tutti, ci tengo a Pio che volevo farlo entrare ma poi siamo rimasti in dieci e avevamo bisogno di più profondità. Siamo stanchi perché abbiamo speso, ci tenevamo a vincerla, anche a costo di non esprimere un buon gioco".

(Fonte: Prime)