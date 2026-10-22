Nove partite nella serata europea: protagoniste Inter e Como, mentre Real Madrid e Aston Villa continuano a vincere. Tutti i risultati e i marcatori

Daniele Mari
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Trentaquattro gol in nove partite, il Como che travolge il Manchester United e l'Inter che torna finalmente a vincere in Champions League. La terza giornata della fase campionato si chiude con una serata ricca di emozioni e qualche risultato sorprendente.

L'impresa più clamorosa è sicuramente quella del Como di Fabregas, che al Sinigaglia batte 4-1 il Manchester United. Grande protagonista Nico Paz, autore di una doppietta. Gli inglesi evitano un passivo ancora più pesante soltanto nel recupero, grazie al gol di Zirkzee.

A San Siro, invece, l'Inter trova i primi tre punti della sua Champions. I nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar Donetsk nonostante l'espulsione di Alessandro Bastoni. Decide Carlos Augusto al 77', su assist di Mkhitaryan.

Classifica Champions
Continua a vincere il Real Madrid, che supera 4-1 il Lipsia e resta a punteggio pieno. Il Bayern Monaco si fa invece raggiungere dall'Arsenal sul 2-2, mentre l'Aston Villa conquista il terzo successo consecutivo battendo 3-1 il Viking.

Tra le sorprese anche la sconfitta casalinga dello Sporting Lisbona contro il LASK, capace di imporsi per 3-2.

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Champions League, tutti i risultati e i marcatori di mercoledì 21 ottobre

COMO-MANCHESTER UNITED 4-1

Marcatori: 2' Nico Paz (C), 49' Douvikas (C), 57' Nico Paz (C), 76' Ramón (C), 90'+1' Zirkzee (MU).

LILLE-GALATASARAY 2-4

Marcatori: 2' Akgün (G), 7' Diaoune (L), 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Özer (G), 61' Osimhen (G).

ASTON VILLA-VIKING 3-1

Marcatori: 23' Barkley (AV), 37' Buendía (AV), 62' Alysson (AV), 85' Christiansen (V).

CLUB BRUGGE-LENS 3-0

Marcatori: 45'+3' Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs.

BAYERN MONACO-ARSENAL 2-2

Marcatori: 25' Eze (A), 35' Davies (B), 61' Kane (rig., B), 82' Rice (A).

INTER-SHAKHTAR DONETSK 1-0

Marcatore: 77' Carlos Augusto.

REAL MADRID-RB LIPSIA 4-1

Marcatori: 44' Bernardo Silva (RM), 52' Arda Güler (RM), 83' Mbappé (RM), 85' Gomis (L), 87' Diomande (RM).

REAL BETIS-FEYENOORD 1-0

Marcatore: 59' Isco (rig.).

SPORTING LISBONA-LASK 2-3

Marcatori: 5' Luis Suárez (rig., S), 15' Lang (L), 63' Kalajdžić (L), 68' Daněk (L), 89' Luis Suárez (S).

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