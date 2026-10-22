Nove partite nella serata europea: protagoniste Inter e Como, mentre Real Madrid e Aston Villa continuano a vincere. Tutti i risultati e i marcatori
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."
Trentaquattro gol in nove partite, il Como che travolge il Manchester United e l'Inter che torna finalmente a vincere in Champions League. La terza giornata della fase campionato si chiude con una serata ricca di emozioni e qualche risultato sorprendente.
L'impresa più clamorosa è sicuramente quella del Como di Fabregas, che al Sinigaglia batte 4-1 il Manchester United. Grande protagonista Nico Paz, autore di una doppietta. Gli inglesi evitano un passivo ancora più pesante soltanto nel recupero, grazie al gol di Zirkzee.
A San Siro, invece, l'Inter trova i primi tre punti della sua Champions. I nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar Donetsk nonostante l'espulsione di Alessandro Bastoni. Decide Carlos Augusto al 77', su assist di Mkhitaryan.
Tra le sorprese anche la sconfitta casalinga dello Sporting Lisbona contro il LASK, capace di imporsi per 3-2.
Champions League, tutti i risultati e i marcatori di mercoledì 21 ottobreCOMO-MANCHESTER UNITED 4-1
Marcatori: 2' Nico Paz (C), 49' Douvikas (C), 57' Nico Paz (C), 76' Ramón (C), 90'+1' Zirkzee (MU).
LILLE-GALATASARAY 2-4
Marcatori: 2' Akgün (G), 7' Diaoune (L), 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Özer (G), 61' Osimhen (G).
ASTON VILLA-VIKING 3-1
Marcatori: 23' Barkley (AV), 37' Buendía (AV), 62' Alysson (AV), 85' Christiansen (V).
CLUB BRUGGE-LENS 3-0
Marcatori: 45'+3' Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs.
BAYERN MONACO-ARSENAL 2-2
Marcatori: 25' Eze (A), 35' Davies (B), 61' Kane (rig., B), 82' Rice (A).
INTER-SHAKHTAR DONETSK 1-0
Marcatore: 77' Carlos Augusto.
REAL MADRID-RB LIPSIA 4-1
Marcatori: 44' Bernardo Silva (RM), 52' Arda Güler (RM), 83' Mbappé (RM), 85' Gomis (L), 87' Diomande (RM).
REAL BETIS-FEYENOORD 1-0
Marcatore: 59' Isco (rig.).
SPORTING LISBONA-LASK 2-3
Marcatori: 5' Luis Suárez (rig., S), 15' Lang (L), 63' Kalajdžić (L), 68' Daněk (L), 89' Luis Suárez (S).
© RIPRODUZIONE RISERVATA