Marco Astori Redattore 19 febbraio - 12:29

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni della CBS dopo la sconfitta all'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt: "Innanzitutto dobbiamo congratularci con loro: hanno giocato una grande partita, ci hanno cerato problemi con le transizioni e con la velocità e la qualità quando perdevamo la palla. E' un peccato, tutto è ancora aperto: abbiamo ancora una partita a Milano per giocarcela. Loro giocano sempre qui e per noi era qualcosa di nuovo: potevate vedere anche il rimbalzo della palla, ma non è una scusa.

Dobbiamo adattarci in fretta: nel primo tempo eravamo in partita, hanno segnato alla prima loro occasione con qualità, ma abbiamo ribattuto e pareggiato e ad inizio secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione. Poi abbiamo preso due gol identici in tre minuti su due transizioni fatte molto bene. Dovevo ruotare i giocatori, giochiamo ogni tre giorni da mesi: non abbiamo avuto il tempo per riposare che hanno avuto loro.

Dobbiamo ruotare e far sì che tutti siano al 100% della loro forma: ecco perché l'abbiamo fatto. Ma lo facciamo da inizio stagione, abbiamo una squadra con tanti giocatori con qualità: stanno facendo il meglio per essere parte di questa squadra. Il ritorno? Tutto è ancora aperto: ci sono solo due gol di scarto, dovremo fare del nostro meglio per fare quello che dobbiamo per qualificarci".