L'attaccante portoghese, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente espresso la volontà di lasciare i rossoneri, ha spiegato motivi dietro questa decisione

Marco Macca Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 14:18)

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Rafael Leao torna a tuonare contro il Milan. L'attaccante portoghese, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente espresso la volontà di lasciare i rossoneri, è tornato a parlare ai microfoni di Sport TV dei motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione, con un retroscena anche sull'Inter. Ecco le sue parole:

"Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po', per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. È stata una stagione difficile. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante".

"Prima del Milan mi aveva cercato l'Inter, poi mi ha chiamato Maldini e non potevo dire no. Ibrahimovic? Lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. Mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita".