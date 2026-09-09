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Intervenuto anche ai microfoni di BeIN Sports, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così dopo il KO contro il Real Madrid: "Mi porto via quello che abbiamo fatto bene, la personalità e il provare a fare qualcosa di importante senza perdere la nostra identità.

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Sapevamo non fosse facile giocare qui, ma siamo stati in partita provando a fare del nostro meglio. Mi porto a casa il coraggio nel provare a fare quello che proviamo a costruire: siamo rimasti in partita, sapevamo di poter concedere qualcosa, ma la reazione e il crederci sono fattori molto positivi.

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Mourinho pensa che l'Inter sia una delle migliori squadre? Gli giro l'elogio, anche loro hanno una grande squadra con tanta qualità e conoscenza del gioco. E' stata aperta, non sapevi come sarebbe finita: anche sul 2-0 abbiamo avuto chance. Abbiamo creduto di poter pareggiare, gli auguro il meglio".