Ieri sera, l’Inter al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha giocato senza la scritta Betsson.Sport sulla maglia, come previsto dalla normativa in Spagna
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Ieri sera, l’Inter al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha giocato senza la scritta Betsson.Sport sulla maglia, come previsto dalla normativa vigente in Spagna.
Non sarà però l’unica volta in stagione: come spiega il Corriere dello Sport, infatti, niente sponsor nemmeno contro il Feyenoord, in Olanda. Verrà riproposta la maglia con i soli loghi anche il prossimo 3 ottobre.
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