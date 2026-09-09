Ieri sera, l’Inter al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha giocato senza la scritta Betsson.Sport sulla maglia, come previsto dalla normativa in Spagna

Marco Astori
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Ieri sera, l’Inter al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha giocato senza la scritta Betsson.Sport sulla maglia, come previsto dalla normativa vigente in Spagna.

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Non sarà però l’unica volta in stagione: come spiega il Corriere dello Sport, infatti, niente sponsor nemmeno contro il Feyenoord, in Olanda. Verrà riproposta la maglia con i soli loghi anche il prossimo 3 ottobre.

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