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Federico Dimarco ha saltato la trasferta di Madrid per un problema al ginocchio. Niente di grave ma per precauzione si è deciso di non convocarlo. Queste le ultime sul suo rientro e anche su quello di Spence, secondo La Gazzetta dello Sport:

"Dimarco sta curando la lieve distorsione al ginocchio sinistro che gli ha impedito di partire per Madrid. La sensazione è che salterà anche l’Udinese lunedì, per rientrare direttamente sabato 19 all’Olimpico contro la Roma. Lo stesso obiettivo di Djed Spence, in attesa della prima convocazione con l’Inter".