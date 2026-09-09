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Denzel Dumfries, ex esterno dell'Inter oggi al Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro i nerazzurri: "Una partita molto speciale per me, ho ritrovato tutti i miei amici con cui ho giocato per cinque anni: è molto speciale per me, voglio bene a tutti.

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Ma sono contento che abbiamo vinto (ride, ndr). Ho visto l'Inter molto bene, so la loro qualità, hanno giocatori forti: ma anche noi abbiamo una squadra forte. E' stata una partita pazzesca, ma sono contento che abbiamo vinto e anche meritato. Ma l'Inter è molto forte, sicuramente".