Le parole del mister prima della sfida contro la Fiorentina

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 20:32)

«Vedremo come reagiremo alla sconfitta e come avremo auto controllo e disciplina per portare a casa la prestazione e avere l'opportunità del risultato». Così mister Chivu, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della gara con la Fiorentina, su quanto successo al Maradona nella gara contro il Napoli.

-Gli 11 gol subiti sono una lampada sulla concentrazione della tua squadra?

La cosa preoccupante è che su 11 gol subiti sette contro Juve e Napoli. Sicuramente si poteva fare qualcosa di più e non guardare solo a livello individuale. Lavoriamo su auto controllo e disciplina, nel fare e non pensare, nel fare qualcosa in più perché se stiamo ad analizzare i gol subiti si potevano veramente evitare.

-Sucic e Esposito hai scelto stasera: cosa ti aspetti dal croato e che contributo vuoi anche da Esposito?

È una gara difficile nonostante la classifica della Fiorentina, è una squadra ambiziosa, che ha le possibilità di risalire. È una squadra ostica. Mi aspetto una grande prestazione da parte dei ragazzi. nell'atteggiamento, nelle aggressioni e riagressioni, mi aspetto che capiamo i mokmenti. Sui giovani non metto troppe pressioni, ahanno giocatori che li circondano e hanno esperienza e si comportano bene dando serenità ai giovani e trasmettendo la spensieratezza che devono aggiungere.

(Fonte: DAZN)