"Da domani si riparte, ripartiamo con Secondo Anello Verde Milano". Lo aveva annunciato ieri Nino Ciccarelli, tra gli esponenti del tifo organizzato dell'Inter. I tifosi sono tornati a cantare a San Siro dal secondo anello verde e hanno esposto lo striscione sotto il quale hanno deciso di unirsi e che individua un nuovo inizio dopo quanto accaduto con l'omicidio Bellocco, ucciso dall'ex capo ultrà Andrea Beretta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter, torna la Curva Nord e compare lo striscione Secondo Anello Verde Milano
news
Inter, torna la Curva Nord e compare lo striscione Secondo Anello Verde Milano
Il presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN prima del confronto dei nerazzurri contro la Fiorentina
I sostenitori nerazzurri si sono fatti subito sentire, dal primo minuto della gara contro la Fiorentina e hanno incitato la squadra come avevano promesso alla vigilia della gara.
"Secondo anello verde Milano” sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti. Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia e le proprie tradizioni", recitava il comunicato della Curva qualche giorno fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA