Inter, torna la Curva Nord e compare lo striscione Secondo Anello Verde Milano

Il presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN prima del confronto dei nerazzurri contro la Fiorentina
Eva A. Provenzano
"Da domani si riparte, ripartiamo con Secondo Anello Verde Milano". Lo aveva annunciato ieri Nino Ciccarelli, tra gli esponenti del tifo organizzato dell'Inter. I tifosi sono tornati a cantare a San Siro dal secondo anello verde e hanno esposto lo striscione sotto il quale hanno deciso di unirsi e che individua un nuovo inizio dopo quanto accaduto con l'omicidio Bellocco, ucciso dall'ex capo ultrà Andrea Beretta.

I sostenitori nerazzurri si sono fatti subito sentire, dal primo minuto della gara contro la Fiorentina e hanno incitato la squadra come avevano promesso alla vigilia della gara.

"Secondo anello verde Milano” sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti. Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia e le proprie tradizioni", recitava il comunicato della Curva qualche giorno fa. 

