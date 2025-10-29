Il presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN prima del confronto dei nerazzurri contro la Fiorentina

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 ottobre - 20:54

"Da domani si riparte, ripartiamo con Secondo Anello Verde Milano". Lo aveva annunciato ieri Nino Ciccarelli, tra gli esponenti del tifo organizzato dell'Inter. I tifosi sono tornati a cantare a San Siro dal secondo anello verde e hanno esposto lo striscione sotto il quale hanno deciso di unirsi e che individua un nuovo inizio dopo quanto accaduto con l'omicidio Bellocco, ucciso dall'ex capo ultrà Andrea Beretta.

I sostenitori nerazzurri si sono fatti subito sentire, dal primo minuto della gara contro la Fiorentina e hanno incitato la squadra come avevano promesso alla vigilia della gara.

"Secondo anello verde Milano” sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti. Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia e le proprie tradizioni", recitava il comunicato della Curva qualche giorno fa.