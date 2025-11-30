Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio del match:
Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…”
"Come è il clima? Siamo sereni, sappiamo che è un mondo dove quando si vince si esalta troppo e quando si perde ci sono critiche. Dobbiamo avere l'equilibrio e l'identità oltre che aggiungere qualcosina che in queste ultime due partite è mancato"
Cosa devono fare gli attaccanti?
"Pretendo l'atteggiamento giusto da tutta la squadra, che capiscano le insidie di queste partite. Il Pisa viene da un buon momento, non sarà facile, nelle ultime partite qualcosa ci è mancato"
I cambi di Lautaro
"Io prendo decisioni, si parla troppo di un giocatore considerato uno dei migliori al mondo al livello mondiale. Non è giusto né per lui né per la squadra criticarlo. Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è stata colpa mia che non l'ho detto ma ha avuto febbre due giorni prima del derby. Ha stretto i denti e ha voluto esserci, mi prendo la responsabilità ma Lautaro è fondamentale come tutti gli altri
