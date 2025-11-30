FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…”

news

Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…”

Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…” - immagine 1
Le parole di Chivu ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Pisa-Inter: ecco le sue dichiarazioni
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio del match:

"Come è il clima? Siamo sereni, sappiamo che è un mondo dove quando si vince si esalta troppo e quando si perde ci sono critiche. Dobbiamo avere l'equilibrio e l'identità oltre che aggiungere qualcosina che in queste ultime due partite è mancato"

Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…”- immagine 2
Getty Images

Cosa devono fare gli attaccanti?

"Pretendo l'atteggiamento giusto da tutta la squadra, che capiscano le insidie di queste partite. Il Pisa viene da un buon momento, non sarà facile, nelle ultime partite qualcosa ci è mancato"

Chivu: “Lautaro? E’ colpa mia che non ho detto certe cose. Ma ora le dico: lui ha avuto…”- immagine 3
Getty Images

I cambi di Lautaro

"Io prendo decisioni, si parla troppo di un giocatore considerato uno dei migliori al mondo al livello mondiale. Non è giusto né per lui né per la squadra criticarlo. Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è stata colpa mia che non l'ho detto ma ha avuto febbre due giorni prima del derby. Ha stretto i denti e ha voluto esserci, mi prendo la responsabilità ma Lautaro è fondamentale come tutti gli altri

Leggi anche
Sucic: “La fiducia di Chivu è importante. Sfortuna? Non è bello perdere così due gare...
Pisa, Corrado: “Oggi daremo il massimo. Se l’Inter ci ha chiesto Touré? Abbiamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA