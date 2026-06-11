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fcinter1908 news interviste Chivu: “Dal Parma all’Inter ecco cosa cambia. L’allenatore è un gestore. Devi…”

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Chivu: “Dal Parma all’Inter ecco cosa cambia. L’allenatore è un gestore. Devi…”

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Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Cristian Chivu ha parlato anche della differenza nell'allenare le due squadre
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Cristian Chivu ha parlato anche della differenza tra allenare l'Inter e il Parma. "Perché cambia tutto il contorno, le aspettative, l'impatto mediatico e le richieste: è sempre fare l'allenatore ma di là c'è qualcosa in più su cui incidere. Di qua è gestione e convincere: non è semplice allenare uno dei più forti centrocampisti che ha vinto sempre il miglior premio dell'anno e devi dirgli cosa fare".

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 "Per caso è turco?", chiede Zazzaroni. "Anche Calhanoglu è dentro quel discorso. Devi creare un'armonia in cui li convinci che è la cosa giusta: poi sono in grado loro di sistemare una partita, non a caso hanno vinto i premi di migliori giocatori. Si può fare l'allenatore e il gestore, l'allenatore è un gestore: devi adattarti alla realtà di un gruppo, ai limiti e ai pregi".

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"Il piano gara lo fai in base ai principi e l'identità che hai dato, ogni tanto devi cambiare senza stravolgere: parliamo sempre di principi e di come ti affronta l'avversario. Tante partite le abbiamo preparate in un modo e poi l'avversario non faceva niente di quello che aveva fatto in passato perché con l'Inter tutti cambiano. E tu devi essere pronto e riconoscere le situazioni: o le prepari in campo o al video. Devi simulare cose, poi sta nelle loro conoscenze di gioco: e per fortuna l'Inter ha grandi giocatori.

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