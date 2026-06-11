Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Cristian Chivu ha parlato anche della differenza tra allenare l'Inter e il Parma. "Perché cambia tutto il contorno, le aspettative, l'impatto mediatico e le richieste: è sempre fare l'allenatore ma di là c'è qualcosa in più su cui incidere. Di qua è gestione e convincere: non è semplice allenare uno dei più forti centrocampisti che ha vinto sempre il miglior premio dell'anno e devi dirgli cosa fare".
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Chivu: “Dal Parma all’Inter ecco cosa cambia. L’allenatore è un gestore. Devi…”
"Per caso è turco?", chiede Zazzaroni. "Anche Calhanoglu è dentro quel discorso. Devi creare un'armonia in cui li convinci che è la cosa giusta: poi sono in grado loro di sistemare una partita, non a caso hanno vinto i premi di migliori giocatori. Si può fare l'allenatore e il gestore, l'allenatore è un gestore: devi adattarti alla realtà di un gruppo, ai limiti e ai pregi".
"Il piano gara lo fai in base ai principi e l'identità che hai dato, ogni tanto devi cambiare senza stravolgere: parliamo sempre di principi e di come ti affronta l'avversario. Tante partite le abbiamo preparate in un modo e poi l'avversario non faceva niente di quello che aveva fatto in passato perché con l'Inter tutti cambiano. E tu devi essere pronto e riconoscere le situazioni: o le prepari in campo o al video. Devi simulare cose, poi sta nelle loro conoscenze di gioco: e per fortuna l'Inter ha grandi giocatori.
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