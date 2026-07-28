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Dalla Turchia, in ogni sessione di mercato, rimbalzano le voci dei vari tentativi di riportare in patria Hakan Calhanoglu. Secondo quanto si legge sul portale turco Fanatik ora ci starebbe provando il Fenerbahce:

Il responsabile della sezione calcio del Fenerbahçe, Cihan Kamer, si è recato ieri a Milano per incontrare i dirigenti del Milan nell'ambito della trattativa per Rafael Leão. Secondo alcune indiscrezioni, però, il club turco non avrebbe intenzione di parlare soltanto di Leão: durante la permanenza a Milano sarebbe infatti previsto anche un incontro con l'Inter per discutere di Hakan Çalhanoğlu.

Getty Images

Tra le ipotesi circolate, il Fenerbahçe starebbe valutando il centrocampista della Nazionale turca come possibile sostituto di Fred a centrocampo.