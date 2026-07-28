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Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento di Diouf e delle strategie di mercato dell'Inter:

Con questo Diouf l'Inter può evitare di prendere un altro esterno. Mi è sempre piaciuto, ho sempre intravisto delle grandi qualità. Non pensavo fosse così bravo anche da quinto a tutta fascia. Ha fatto due gol da Dumfries. L'Inter, non so perché ha un budget così limitato, ma può pensare di spendere i soldi che aveva pensato di investire su Palestra sul difensore centrale. Non è banale sostituire Acerbi e De Vrij. Diouf può essere un uomo in più, giocatore interessante e anche inatteso. Merito di Chivu e anche di Ausilio che lo ha preso un anno fa.