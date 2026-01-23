FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Gilardino: “Serata amara, Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Non dovevamo…”

news

Gilardino: “Serata amara, Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Non dovevamo…”

Gilardino: “Serata amara, Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Non dovevamo…” - immagine 1
Le dichiarazioni di Gilardino ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Pisa: la squadra di Chivu allunga in vetta
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Pisa 6-2, Alberto Gilardino ha parlato così della partita di San Siro:

"Una serata amara, difficile da analizzare. Arrivi a San Siro, vai 2-0 in vantaggio, concedi poco nella prima mezz'ora, poi l'inerzia della gara è cambiata dopo il rigore. Poi è venuta la qualità, la foga, la struttura e la bravura dell'Inter.

Gilardino: “Serata amara, Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Non dovevamo…”- immagine 2
Getty

Poi nel secondo tempo male noi, tanta Inter. Abbiamo avuto la chance per pareggiarla con Canestrelli ma poi ci siamo sciolti ed è una cosa che non deve succedere. Ma ci servirà da lezione, dobbiamo archiviare anche se c'è poco di buono"

Gilardino: “Serata amara, Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Non dovevamo…”- immagine 3
Getty

"All'andata è stata una partita diversa, più equilibrata. Dopo il 2-0, l'Inter ha accorciato le distanze. Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Nel secondo tempo dovevamo fare di più anche sotto il profilo del lavoro di squadra.

Mi assumo le responsabilità per i cambi, dai subentrati mi aspettavo molto di più e più empatia. C'è amarezza anche per i 5000 tifosi, dobbiamo mantenere l'entusiasmo alto"

Leggi anche
Bonny a InterTV: “Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Ora...
Moreo: “0-1? Non ho pensato a niente, ho visto il portiere fuori e l’ho presa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA