Le dichiarazioni di Gilardino ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Pisa: la squadra di Chivu allunga in vetta

Matteo Pifferi Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 23:28)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Pisa 6-2, Alberto Gilardino ha parlato così della partita di San Siro:

"Una serata amara, difficile da analizzare. Arrivi a San Siro, vai 2-0 in vantaggio, concedi poco nella prima mezz'ora, poi l'inerzia della gara è cambiata dopo il rigore. Poi è venuta la qualità, la foga, la struttura e la bravura dell'Inter.

Poi nel secondo tempo male noi, tanta Inter. Abbiamo avuto la chance per pareggiarla con Canestrelli ma poi ci siamo sciolti ed è una cosa che non deve succedere. Ma ci servirà da lezione, dobbiamo archiviare anche se c'è poco di buono"

"All'andata è stata una partita diversa, più equilibrata. Dopo il 2-0, l'Inter ha accorciato le distanze. Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Nel secondo tempo dovevamo fare di più anche sotto il profilo del lavoro di squadra.

Mi assumo le responsabilità per i cambi, dai subentrati mi aspettavo molto di più e più empatia. C'è amarezza anche per i 5000 tifosi, dobbiamo mantenere l'entusiasmo alto"