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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Venezia-Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Stankovic? Se lo merita perché, è un giocatore dell'Inter, lo abbiamo scelto per questo, per quello che è stato il suo percorso e la sua crescita in questi due anni. Sappiamo tutti quanto vale e quello che ci può dare, oggi ha una grande opportunità dall'inizio e sono sicuro che lo farà vedere".

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"Pio in panchina? Non è stato bene in questi due giorni, non stava bene nemmeno domenica, lo abbiamo saputo dopo, ha avuto la febbre e un problema in famiglia, un lutto. Fortunatamente lo abbiamo recuperato, oggi abbiamo scelto Thuram con Bonny. Oggi la gara più semplice? Sulla carta sembra semplice, per me è la più difficile e la più importante. Loro hanno battuto il Napoli e sappiamo quanto Nicola dà a una squadra quando allena. Non sottovalutiamo nessuno, siamo consapevoli che oggi dobbiamo sudare per portare a casa la vittoria ".

(Dazn)