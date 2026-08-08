VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Cristian Chivu, al termine del match amichevole vinto contro la Juventus, ha voluto soffermarsi anche su alcuni aspetti della sua Inter che non l'hanno convinto: "Si può fare sempre meglio. Si chiude la tournée nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione. Inter pronta? Non ancora. Mancano le gambe, mancano allenamenti per trovare la brillantezza. Io parlo del secondo tempo che non mi è piaciuto per niente, abbiamo concesso campo e palleggio. Dobbiamo trovare più cose, dobbiamo e possiamo fare meglio".