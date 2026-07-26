Fulvio Collovati, ex calciatore, intervenuto ai microfoni del CorSera, ha parlato così della prossima corsa scudetto guardando il mercato delle big italiane

Marco Astori
Inter Calhanoglu Sucic Bonny

VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fulvio Collovati, ex calciatore, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato così della prossima corsa scudetto guardando il mercato delle big italiane.

Calhanoglu
Getty Images

"L’Inter con i giocatori dell’anno scorso è comunque la più forte. Le altre non si sono mosse. La Juventus ha preso un giocatore, il Napoli nessuno, il Milan ne ha presi due ma aveva bisogno di rinforzarsi".

Collovati Milan Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti