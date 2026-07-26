Fulvio Collovati, ex calciatore, intervenuto ai microfoni del CorSera, ha parlato così della prossima corsa scudetto guardando il mercato delle big italiane
VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione
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Fulvio Collovati, ex calciatore, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato così della prossima corsa scudetto guardando il mercato delle big italiane.
"L’Inter con i giocatori dell’anno scorso è comunque la più forte. Le altre non si sono mosse. La Juventus ha preso un giocatore, il Napoli nessuno, il Milan ne ha presi due ma aveva bisogno di rinforzarsi".
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