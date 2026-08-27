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Intervistato da Scommesse.io, Paolo Condò ha fatto un primo bilancio della Serie A dopo i risultati maturati nella prima giornata di campionato:

La Roma ha messo subito le cose in chiaro rifilando quattro gol alla nuova Fiorentina. I giallorossi possono ambire a qualcosa in più rispetto allo scorso anno oppure Inter e Napoli sono troppo avanti?

Ai nastri di partenza, quindi, l'Inter è ancora la squadra da battere?

Tutte e due le cose. Probabilmente l'Inter e il Napoli, soprattutto l'Inter, hanno ancora qualcosa in più. Però la Roma ha battuto molto bene un'altra squadra che, dopo il mercato estivo, era considerata molto competitiva. Quindi, in una classifica ideale dopo la prima giornata, metterei la Roma al primo posto. È chiaro che le impressioni di inizio campionato sono poco più che un'abitudine estiva. Però sono sicuro che stanno molto meglio loro della Fiorentina in questo momento. Era un po' la partita clou della prima giornata e la Roma l'ha vinta molto bene.Sì, sicuramente. Se si pensa che negli ultimi tre campionati, sommando i punti, l'Inter ne ha fatti 51 più della seconda, che è il Napoli, e questo nonostante abbia perso uno dei tre scudetti proprio a favore del Napoli, è chiaro che l'organico dell'Inter resta il migliore. Tra l'altro è stato anche rinforzato, quindi sì, per me è la favorita.

Champions League: chi vede più attrezzato per vincere e quale sarà la squadra italiana che, secondo lei, andrà più avanti?

Parto dalla seconda domanda. È chiaro che l'Inter ha disputato due finali nelle ultime quattro stagioni e da loro mi aspetto come minimo i quarti di finale. Però il Napoli ha preso Allegri, che è un grande allenatore della Champions League e soprattutto delle sfide a eliminazione diretta. Quindi mi aspetto che il Napoli quest'anno, in Champions, faccia molto meglio rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda la squadra favorita per la vittoria finale, la risposta non si può dare adesso. La risposta arriva a marzo. A quel punto vedremo chi avrà qualcosa in più, chi avrà avuto meno infortuni e chi magari avrà già risolto il proprio campionato, potendosi concentrare sulla Champions.

Diciamo che già da diversi anni penso che debba arrivare il momento del Bayern Monaco. Magari potrebbe essere questo l'anno. Le spagnole le vedo bene. Il Barcellona ha preso Rodri, che è un grande giocatore. In Inghilterra sono tutti convinti che l'Arsenal possa rivincere il titolo e magari con maggiore facilità rispetto all'anno scorso, perché le altre squadre sono cambiate parecchio e potrebbe concentrarsi maggiormente sulla Champions. Poi c'è il PSG, che naturalmente ha la possibilità di fare qualcosa di simile a quello che fece il Real Madrid con le sue vittorie consecutive. È molto difficile indicare una sola squadra che sia nettamente superiore alle altre.

(Scommesse.io)