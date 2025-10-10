FC Inter 1908
Condò: “Scudetto? Napoli, Inter e Milan le tre che hanno fatto vedere di poter competere”

Paolo Condò, giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A
Marco Astori
Paolo Condò, giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Se mi aspetto qualche grande sorpresa per lo Scudetto? Grande direi di no, pensando al Milan. Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo".

La lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan?"Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".

