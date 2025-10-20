Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova stagione alla vigilia della sfida contro il PSV

20 ottobre 2025

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato così alla vigilia di PSV-Napoli:

"McTominay out? Scott non si è allenato oggi, dipenderà molto da lui se se la sentirà di giocare la partita. Se se la sentirà, saremo contenti o troveremo un'altra soluzione"

Con Lucca cambia anche il sistema di gioco?

"Dovremo cercare di mettere una formazione equilibrata, il PSV è una squadra che ha vinto il campionato olandese l'anno scorso ed è sempre tra le rivelazioni in Champions. Cercheremo di mettere la formazione più affidabile possibile, faremo del nostro meglio. Poi al 95' sono tutti più bravi a parlare"

Bilancio deficitario rispetto all'anno scorso: si aspettava qualcosa in più dai nuovi?

"Una stagione totalmente diversa da quella dell'anno scorso, l'anno scorso partivamo da underdog e dopo un decimo posto. Non c'era la Champions, questa è un'altra stagione e non possiamo fare paragoni. Una stagione totalmente diversa, con una rosa diversa, bisognerà avere pazienza. Lucca? La nostra stagione passerà tanto dall'inserimento dei nuovi, dovremo avere pazienza ricordando che se fai gol sei fenomeno e se non segni sei una pippa, questa è la legge in Italia. In Italia ci sono eccessi stratosferici"

Come vedi il percorso in Europa?

"L'ambizione è di cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions. Questa è la cosa importante. L'anno scorso non abbiamo fatto nessuna competizione europea, quest'anno è un percorso nuovo. La Champions deve essere una scuola, dobbiamo essere bravi alunni che vanno scuola a recepire insegnamenti dai maestri. In questa competizione c'è l'elité del calcio europeo, abbiamo l'ambizione di voler capire che percorso possiamo fare, l'inizio di stagione non è stato fortunatissimo per noi a livello di disponibilità dell'intera rosa ma non ci appelliamo mai a queste situazioni. Stiamo facendo di necessità virtù, stiamo facendo un percorso, i nuovi ci devono aiutare anche in Champions"

L'inserimento di De Bruyne

"Cerco sempre di capire il calciatore, in questo momento Kevin sta avendo un'evoluzione, sta partecipando di più in fase di costruzione, è coinvolto, a lui piace giocare ed essere dentro la partita. Ha alzato il livello di qualità e personalità, oggi è un giocatore che esprime le proprie potenzialità a livelli importanti, non più nel ruolo di prima ma in un nuovo ruolo. Oggi è più coinvolto con la palla, può arrivare al tiro come fatto col Torino"