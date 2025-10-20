Pavard: “Marsiglia, ecco il mio sogno. Ho giocato in top club come Inter e Bayern ma…”

Pavard ha rilasciato un'intervista a Ici Provence per raccontare i suoi primi mesi al Marsiglia. E l'ex Inter ha parlato anche dei tifosi nerazzurri

Intervistato da ICI Provence, Benjamin Pavard ha parlato dell'inizio della sua esperienza al Marsiglia, non dimenticando però il suo passato all'Inter:

"Onestamente, fin dal primo giorno sono stato accolto molto bene. Sia dallo staff, dai giocatori, dalla dirigenza, da tutti. Mi sono sentito subito a mio agio in questa squadra. E credo che questo si rifletta nelle mie prestazioni, e anche a livello collettivo, perché stiamo ottenendo risultati. C'è un'ottima atmosfera qui. E spero che continui così. Ma non sono preoccupato. Perché abbiamo giocatori esperti, abbiamo giocatori anche più giovani ma che sono sempre lì a dare tutto per la squadra"

È una questione di carattere, integrarsi così bene e velocemente? Perché ci vuole sempre tempo

"No, sinceramente, sono uno che si integra abbastanza facilmente. E se facessi solo battute? A me succede. Mi piace scherzare e ne facciamo tanti. Ma in campo prendiamo le cose sul serio. Quando sono arrivato qui, ho trovato un bel club, un gruppo importante. Ho giocato in grandi club (Bayern Monaco e Inter) e non sempre era necessariamente così. Non dirò quale club (sorride, ndr). Mi sento bene qui, anche mia moglie e i miei genitori e è molto importante che la mia famiglia si senta bene. E penso che questo si veda in campo".

Il ruolo della tifoseria

"Mi mancavano i tifosi dell'Inter perché in quel momento non potevano accedere allo stadio. È magnifico quando scendi in campo e senti il ​​fervore, li vedi, e ti mette ancora più in condizione di giocare. Anche se sei già molto concentrato, molto emozionato. Ma ti fa venire ancora più voglia di vincere la partita, ogni duello, ogni contrasto. E li vedi. Quando sei nel tunnel, puoi già sentire l'atmosfera. Ti dici: "Oh sì, è un'atmosfera speciale""

Elogio a Benatia

Onestamente, in campo mi aspettavo questo livello. Perché sono un appassionato di calcio e guardo molte partite. Puoi anche chiedere a mia moglie. A volte mi dice "spegni la TV" (sorride, ndr) perché guardo tutti i campionati, dalla Ligue 2 francese alla Nazionale. Quindi, mi dice "dobbiamo passare un po' di tempo insieme" . Io rispondo "OK tesoro". Sono un vero appassionato. E in campo, quando ho visto il mercato del Marsiglia, mi sono detto: è molto interessante. Ha mantenuto una buona base di giocatori, giocatori chiave, e preso giocatori di grande talento, anche giocatori esperti come Nayef (Aguerd), come Facu (Facundo Médina) che ha giocato molte partite al Lens. Anche Auba (Aubameyang) che è tornato. Non li nominerò tutti. Quindi, già il nucleo di giocatori era importante e con molte qualità. Poi, come in tutti gli sport, contano i risultati. E quando arrivano i risultati, è ovviamente più facile. Poi arriva la fiducia. Ed è tutto bellissimo".

Il Marsiglia che vorrei?

"Il Marsiglia che sogno è sempre in Champions League ogni anno e vince trofei. Passo dopo passo sono sicuro che faremo grandi cose"

